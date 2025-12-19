Notte di tensione nel Ragusano: resistenza ai Carabinieri a Scicli e ubriaco alla guida a Ragusa

Notte movimentata nel territorio ibleo, dove i Carabinieri della Compagnia di Modica e della Sezione Radiomobile di Ragusa sono stati impegnati in due distinti interventi a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza stradale.

A Scicli, il titolare di un esercizio commerciale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione che stava arrecando disturbo ai clienti del locale. Sul posto sono giunti rapidamente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, che hanno individuato il soggetto ancora nei pressi dell’attività e hanno tentato di riportarlo alla calma.

Il tentativo di mediazione non ha però sortito l’effetto sperato. L’uomo, un 36enne di nazionalità tunisina, ha reagito in maniera violenta, rifiutandosi di allontanarsi e iniziando a spintonare e colpire i militari intervenuti. Considerata la situazione di forte agitazione, è stato richiesto l’intervento del 118 e, a supporto, è giunta anche una pattuglia della Guardia di Finanza di Pozzallo, che ha contribuito a garantire una cornice di sicurezza e a tutelare l’incolumità delle persone presenti.

Dopo momenti di tensione, il 36enne è stato finalmente ricondotto alla calma e convinto a rientrare presso la propria abitazione. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Un secondo intervento si è registrato a Ragusa, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito un ventenne per guida in stato di ebbrezza. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti e, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per il conducente è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida, come previsto dal Codice della Strada. Il documento è stato trasmesso alla Prefettura, che procederà con il relativo iter di sospensione.

