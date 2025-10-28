Noto celebra 10 anni di “Documentaria”: il Festival del Cinema Documentario accoglie Ulrich Seidl

Noto si prepara ad accendere i riflettori sul cinema del reale con la decima edizione di “Documentaria – Festival del Cinema Documentario”, in programma da giovedì 30 ottobre nella suggestiva cornice del Teatro Tina Di Lorenzo.

La manifestazione, organizzata dall’associazione FrameOff e da Pro Loco Noto APS, è finanziata dal Comune di Noto e gode del patrocinio della Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo.

Un traguardo importante per un festival che, nel corso degli anni, ha saputo imporsi come uno dei punti di riferimento nel panorama documentaristico del Sud Italia, unendo cinema, cultura e territorio.

Due sezioni di concorso: “Visioni DOC Italia” e “Corti DOC Italia”

L’edizione 2025 di Documentaria si articola in due sezioni di concorso principali: “Visioni DOC Italia”, dedicata ai lungometraggi nazionali; “Corti DOC Italia”, riservata alle opere brevi.

Per Visioni DOC Italia concorrono: “Il complotto di Tirana” di Manfredi Lucibello, “Quale allegria” di Francesco Frisari, “Pensando ad Anna” di Tomaso Aramini, “Constantin di Bessarabia” di Constantin Rusu, “Going Underground” di Lisa Bosi.

Mentre nella sezione Corti DOC Italia saranno in gara: “La parola amore non esisteva” di Eva Demattè, “Lo sguardo basso delle bambine” di Astrid Ardenti, “Godot” di Marco Cantone, “Sacre Spire” di Davide Petrosino, “Un modo di sorridere insolito” di Veronica Orrù, “Mut” di Giulio Squillacciotti, “Bobby” di Erica De Lisio.

“Narrare il Cibo”: una nuova sezione tra cinema, territorio e tradizione

Novità di quest’anno è la sezione “Narrare il Cibo”, un viaggio tra storie di comunità, resistenza e identità territoriale che trovano nel cinema e nella fotografia gli strumenti ideali per raccontare il legame tra cultura e sapori.

Un modo per esplorare il rapporto tra enogastronomia, sostenibilità e memoria collettiva, in perfetta sintonia con lo spirito del festival.

Evento speciale: Ulrich Seidl protagonista a Noto

Fiore all’occhiello di questa edizione è la presenza straordinaria del regista austriaco Ulrich Seidl, tra i più importanti documentaristi contemporanei, autore di opere premiate ai festival di Cannes, Venezia e Berlino.

Il regista terrà una masterclass a ingresso libero il 2 novembre al Teatro Tina Di Lorenzo, moderata da Alessandro De Filippo, docente di Storia del Cinema e della Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Catania.

Inoltre, Seidl incontrerà il pubblico durante la proiezione evento del film “Canicola”, in programma venerdì 1 novembre alle 19:30.

L’opera, ambientata in una Vienna stremata dal caldo e vincitrice del Gran Premio della Giuria alla 58ª Mostra del Cinema di Venezia, è una riflessione tagliente sulla solitudine e lo squallore della società moderna, narrata con il suo stile ironico e implacabile.

La presenza del maestro viennese è resa possibile grazie alla collaborazione tra Documentaria e Magma – Mostra di cinema breve.

© Riproduzione riservata