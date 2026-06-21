Primo festival canoro “Vittoria Colonna”: vince Carmelo Panebianco. Per gli junior si impone Aurora Schirmo

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Carmelo Panebianco, di Aci Castello (Catania) ha vinto il Primo Festival canoro “Vittoria Colonna”, che si è svolto al Teatro comunale. Hanno partecipato ventidue concorrenti, provenienti da tre province siciliane, divisi nelle categorie “senior” e “junior” (fibno a 16 ANNI).

Carmelo Panebianco, proveniente dalla cittadina dei Ciclopi, ha convinto la giuria ed è salito sul gradino più alto del podio, precedendo Martina Gagliano di Niscemi e Doriana Lo Sardo di Gela. Carmelo Panebianco ha eseguito il brano “My Way”, reso celebre da Frank Sinatra. Oltre alla Coppa ha vinto un buono vacanze offerto da un’agenzia di viaggi.

Nella categoria junior ha vinto Aurora Schirmo, di Comiso. Al secondo posto si è piazzato Alessio Romano, di Gela, seguito da Vila Carmela Giarrizzo di Butera. Aurora Schirmo, insieme alla coppa, anche un orologio. Ha eseguito il brano “Destinazione Paradiso”, reso celebre da Gianluca Grignani e Laura Pausini.

I primi cinque classificati di ogni categoria accederanno alla semifinale del contest canoro “GiroVela Music Fest”. Oltre ai vincitori andranno alle semifinali Rosario Frasca e Debora Nicosia di Vittoria, per la categoria “senior” e Francesco Granieri Galilei di Caltagirone e Benedetta Cuinsolo di Niscemi, per la categoria “junior”.

La giuria era composta da Roberto Ciaculli, Alessandro Criscino, Giacomo Aurnia, Saro Bulcassimo, Luella Reccavallo, Daniela Raniolo.

Il festival è stato organizzato da Salvo Battaglia e Jessica Abbate. Hanno presentato Gabriele Nicita e Stella Sciacco. A dare il benvenuto ai concorrenti è stato il vicesindaco di Vittoria Peppe Fiorellini.

Nel corso della serata si sono esibiti anche la scuola di balli latino americani “Dance School Academy” di Giovanni Perone di Comiso e Giovanni Zambuto, di Acate e Luella Reccavallo, corista di “Las Corridas”.

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