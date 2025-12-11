Noto, attenzione ai bisognosi: nasce la segreteria Caritas e la Casa Papa Francesco

Per l’occasione si procederà alla inaugurazione della segreteria Caritas diocesana e della Casa Papa Francesco per i senza fissa dimora proprio con sede nel cuore del palazzo vescovile a Noto. Appuntamento il 15 dicembre prossimo alle ore 18. “Sarà inaugurata nei bassi del Palazzo Vescovile la nuova sede della Segreteria Caritas diocesana che vogliamo diventi punto di orientamento per le parrocchie e per le associazioni presenti sul territorio diocesano che vorranno condividere progetti speranze e soluzioni di problemi sociali – spiegano dalla Curia netina – la sede della segreteria diocesana dedicata a Mons. Giuseppe Malandrino, già vescovo di Noto, darà l’opportunità per incontrare persone che vivono forme di smarrimento, a diverso titolo. Saranno presenti i vari ambiti: dai centri d’aiuto per la promozione umana, dall’osservatorio delle povertà al settore immigrazione, dalla advocacy alla giustizia riparativa, alla mondialità pace e servizio civile. L’ambito dei cantieri educativi cercherà di dare risposte a quanti sono impegnati nel processo educativo dei ragazzi. All’interno della struttura ci sarà in aula conferenze dove sarà curata la formazione degli operatori e dei volontari. La nostra missione sarà sempre nel territorio della Diocesi ma é importante avere uno spazio dove incontrare e confrontarsi con i vari operatori”.

La Casa Papa Francesco.

Sempre lunedì sarà inaugurata la Casa Papa Francesco per i senza fissa dimora che sarà nel cuore del Palazzo Vescovile come testimonianza dell’impegno del Vescovo Salvatore Rumeo e della Chiesa diocesana per le nuove periferie esistenziali e per i bisognosi riscontrati nelle comunità centrali e periferiche. Un vescovo, mons. Salvatore Rumeo, che ha portato una “ventata” di amore e solidarietà all’interno della Diocesi netina con lo sguardo attento e fattivo verso chi sta nel bisogno. Una “ventata” che la comunità ecclesiale e non attendeva da tempo e che viene salutata con gratitudine nella piena consapevolezza che operare in solitudine è difficile o meglio arduo. L’aver un punto di riferimento, per parrocchie, singoli ed associazioni, è la giusta forma per lavorare e donare all’insegna dell’amore e della solidarietà.

