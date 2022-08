Il 25 agosto, il volo tra Manchester, Regno Unito e Rodi, in Grecia, è stato costretto a dirottare su Monaco, in Germania, a causa di un passeggero indisciplinato. Non il normale passeggero fastidioso, ma una signora anziana. La donna dai capelli grigi si sarebbe arrabbiata dopo che le sarebbe stato rifiutato lo champagne gratuito a bordo. Ha quindi ordinato un gin tonic che l'equipaggio di cabina le ha portato via mentre continuava a essere aggressiva.





Un altro passeggero avrebbe assistito al fatto che la passeggera indisciplinata avrebbe urinato su tre sedili mentre prendeva a pugni altre persone. A un certo punto ha anche provato ad aprire l'uscita di emergenza. I piloti sono stati costretti ad atterrare a Monaco di Baviera in Germania. I servizi di emergenza si sono precipitati sull'aereo. Nove agenti di polizia, assistiti da ambulanza e vigili del fuoco, l'hanno scortata fuori dal velivolo.





Due ore dopo che il Boeing era partito da Rodi. Più tardi la notte stessa, il volo di ritorno per Manchester è stato dirottato su Londra Stansted. Non è chiaro se la deviazione abbia avuto a che fare con il ritardo subito. Nel dettaglio, il video, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, mostra un membro del personale sporgersi in una fila di sedili vicino alla parte anteriore dell'aereo e cercare di calmare la donna. Quindi tenta di trattenere le sue braccia che si agitano violentemente prima di sedersi sul sedile accanto a lei.