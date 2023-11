Non si tocchi il Nautico di Pozzallo. Dimensionamento scolastico e le polemiche

Non mantenimento di sterili numeri ma rispetto delle esigenze scolastiche volte ad assicurare funzionalità logistica ma anche la massima copertura territoriale per la formazione della popolazione scolastica pozzallese. Con questo spirito la giunta del sindaco Roberto Ammatuna si è pronunciata, con un proprio atto deliberativo, sul dimensionamento scolastico in città. Un atto dovuto da portare a livello provinciale per essere ratificato in un ottica di razionalizzazione dell’offerta formativa in tutto il territorio ibleo.

La nuova geografia scolastica in città pensata dalla giunta Ammatuna.

Alla luce della prevista soppressione del Circolo ditattico statale (sulla scia di un analogo provvedimento per sei Circoli didattici in provincia di Ragusa)la proposta della giunta prevede di accoprare i plessi all’Istituto comprensivo “G. Rogasi” ad eccezione per il plesso “Don Gnocchi” e la sezione materna “Fiera”, fisicamente allocati nello stesso edificio, da accorpare invece all’Istituto comprensivo “A. Amore”.

Le motivazioni alla base di questa ridistribuzione e del nuovo dimensionamento cittadino.

“Evitare il rischio di un eccessivo squilibrio tra i due istituti scolastici che potrebbe determinare nel giro di poche anni la soppressione di uno dei due con conseguente appiattimento dell’offerta didattica venendo meno la pluralità e la sana competizione tra istituti scolastici che aiuta a mantenere alta la qualità didattica – spiega il sindaco Ammatuna – il plesso “Don gnocchi” è una struttura vecchia e senza spazi per le attività di ginnastica, importanti ed obbligatorie per l’offerta formativa, per cui l’accorpamento con l’Istituto comprensivo “G. Rogasi”, anch’esso vecchio e con pochi spazi non risolverebbe , ma anzi accentuerebbe, il problema. Invece l’accorpamento con l’Istituto comprensivo “A. Amore” consentirebbe agli alunni del plesso “Don Gnocchi” di svolgere le attività di ginnastica nella palestra dell’Istituto “A. Amore” e nel contempo liberare alcuni locali dello stesso “Don Gnocchi” per poter assicurare lo svolgimento di attività fisica anche nelle giornate di maltempo”.

L’Istituto superiore del Nautico non si tocca.

“Pozzallo è sede di un solo istituto di istruzione superiore e svolge un importante ruolo nei traffici marittimi del Mediterraneo – a parlare è ancora il primo cittadino – con il suo porto e con la sua Capitaneria affronta da anni il drammatico problema dell’immigrazione oltre ad essere la città che ha un’altissima percentuale di marittime, fra le più alte d’Italia, che danno un contributo importante al funzionamento della marineria mondiale”.