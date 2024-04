“Non ci sentiamo sicuri a villa Margherita”: i cittadini chiedono più sicurezza e controlli

Maggiore sicurezza per i cittadini di Ragusa, soprattutto nei luoghi di aggregazione, come alla villa Margherita. E’ quanto chiedono i cittadini che, ormai, non si sentono liberi neanche di andare ai giardini con le famiglie a causa di gruppi di giovani e meno giovani che usano i luoghi di aggregazione per bivaccare.

UN PROBLEMA DI SICUREZZA

Sono recenti, infatti, notizie di aggressioni e furti che avvengono anche all’interno del parco. I cittadini, infatti, segnalano che da qualche mese villa Margherita è diventato il luogo preferito per numerosi giovani che usano i giardini ubriacarsi e forse anche di peggio. I cittadini li definiscono “poco raccomandabili” ed evitano ormai di entrare alla villa per non incontrare questi personaggi che assumono “atteggiamenti sfrontati e minacciosi”. La domanda è sempre la stessa: cosa si aspetta da agire? Perché queste persone possono permettersi il lusso di avere atteggiamenti simili, indisturbati, alla luce del sole?

I cittadini chiedono che villa Margherita venga “restituita” all’intera comunità, com’è giusto che sia, in modo da tornare fruibile per le famiglie, i ragazzi, i pensionati, che hanno tutto il diritto di trascorrere qualche ora in tranquillità e sicurezza. Per questo, si chiedono maggiori controlli ai rappresentanti delle forze dell’ordine e un intervento tempestivo e risolutivo.

