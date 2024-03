Non c’è più pericolo sul lungomare di Cava d’Aliga. Ultimati i lavori del muro a sostegno della strada

Una mareggiata aveva intaccato le fondamenta in una parte di esso costringendo a “convivere” per alcuni anni con divieti, transenne e rischi. Un pericolo soprattutto per raggiungere la spiaggia che, in quel tratto del lungomare di via Frine a Cava d’Aliga, è fin troppo frequentata. Ultimati i lavori che sono costati 139 mila di euro con finanziamento del Dipartimento regionale di Protezione Civile. Lo stesso che ha erogato anche un finanziamento per oltre centoventimila euro destinato ad intervenire su via Tolstoj da piazza Mediterraneo a via Gorghi prima e poi a seguire sulla stessa strada con il rifacimento della regimentazione delle acque. L’intervento di via Frine è stato concluso e già per le festività pasquali gente del posto e turisti potranno fruire del lungomare senza alcuna restrizione.

L’intervento era atteso dal 2018 e posto come prioritario sin dall’inizio della legislatura in corso.

“I lavori hanno interessato il tratto iniziale di via Frine, angolo via Teracati – spiega il sindaco Mario Marino – l’opera si è resa necessaria a seguito di alcune violente mareggiate che hanno colpito l’arenile cavadalgese oltre 6 anni fa ed oggi si pone fine alla lunga attesa dei residenti di vedere quell’area finalmente libera dalle transenne. Un’area che entro l’anno sarà ulteriormente valorizzata con l’intitolazione del Lungomare al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dell’area pedonale ove è collocata la bambinopoli alla moglie, Emanuela Setti Carraro, e del parcheggio di Via Cleopatra all`Agente Domenico Russo”.

