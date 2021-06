Non bastava il caldo: nei prossimi giorni, arriva l'invasione di sabbia dal Sahara - Ragusa Oggi

Non bastava il caldo: nei prossimi giorni, arriva l’invasione di sabbia dal Sahara

Farà sempre più caldo. E, come se non bastasse, è in atto anche un’invasione di sabbia dal deserto del Sahara.

Il sito IlMeteo.it segnala che nei prossimi giorni le temperature continueranno a misurare valori massimi superiori ai 40 gradi su gran parte delle zone del Sud, come in Sicilia, Calabria, parte della Basilicata e in Puglia.

Al Centro si riusciranno a raggiungere 37-38 gradi sulle zone interne della Toscana, sulle Marche e in Molise, al Nord “solamente” 35-36 gradi in Emilia, Veneto e nel Mantovano.

L’anticiclone africano sempre più potente oltre a far lievitare le temperature trasporterà pure la sabbia direttamente dal deserto del Sahara; pulviscolo che rimarrà in sospensione nel cielo rendendolo fosco, lattiginoso o addirittura pure rosso all’alba e al tramonto.

La presenza della sabbia inoltre potrebbe far aumentare ulteriormente il caldo creando una cappa di afa e calore a tratti insopportabili.