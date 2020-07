Il ministero dell'Interno ha nominato i tre commissari prefettizi che si insedieranno al Comune di Partinico appena sciolto per infiltrazioni mafiose. Si tratta del prefetto in pensione Guido Nicolo' Longo, del viceprefetto aggiunto Maria Baratta e del funzionario economico finanziario Isabella Giusto. Saranno loro che avranno il compito di amministrare il Comune almeno per i prossimi 18 mesi. Longo, 68 anni e' stata gia' dirigente di squadra mobile, Dia e Servizio centrale, nonche' questore di Caserta, Reggio Calabria e Palermo. Baratta, 51 anni, ha preso parte ai lavori della commissione che hanno portato allo scioglimento. Giusto, 57 anni, e' stata dirigente dell'ufficio amministrativo contabile della questura di Ragusa.