Noleggio auto familiari a lungo termine: quali sono le migliori

Le automobili familiari rappresentano un settore di mercato in crescita: grandi veicoli con almeno 5 posti sono i più richiesti negli ultimi tempi. Non si tratta solo di automobili pratiche per le famiglie ma anche per chi, ad esempio, è appassionato di outdoor e ha bisogno di caricare in auto tutta l’attrezzatura per campeggiare o praticare sport (ciclismo, sci, trekking, free climbing). Vediamo quindi quali sono le migliori automobili familiari in circolazione e come mai sempre più persone preferiscono la soluzione del noleggio a lungo termine.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Cresce il numero di famiglie che sceglie un’automobile con la formula del noleggio a lungo termine al posto dell’acquisto. Chi non ne può più di alte spese per gestire un veicolo di proprietà, trova qui le migliori auto per famiglie al miglior prezzo con la formula del noleggio a lungo termine. La modalità piace e conquista tutti perché prevede una sola rata all inclusive che copre il costo del noleggio e anche le spese come quelle relative a: copertura assicurativa, bollo auto, revisione. In sostanza, si paga una sola volta al mese e non ci si deve più preoccupare di nulla.

Il periodo è flessibile in base alle proprie esigenze e, arrivati al termine, è possibile scegliere se continuare, interrompere oppure noleggiare un altro veicolo più recente. Il tutto è sempre senza maxi rata finale e senza anticipo: non ci sono costi nascosti e clausole che spuntano fuori all’ultimo minuto.

Le migliori auto familiari dell’anno

Fiat 500X. Tra le migliori auto per famiglie, spicca l’italianissima Fiat 500X con il suo bagagliaio da 350 l, estensibili fino a 1000. Cinque persone viaggiano comode grazie agli ampi volumi interni, anche nel caso di più seggiolini per i piccini.

Fiat 500L. Sempre restando in casa Fiat, la 500L si candida a essere una delle migliori auto familiari grazie a un bagagliaio ancora più ampio: 450 l. Ancora più affidabile e confortevole, vanta una grande versatilità; si comporta benissimo tanto in città quanto su strade a lunga percorrenza e di montagna.

Nissan Qashqai. Con un bagagliaio di ben 504 l, la Nissan Qashqai entra di diritto nella classifica delle migliori auto per le famiglie. Complice uno spazio interno senza precedenti, si viaggia comodamente anche per lunghi tratti.

Audi A4. Chi al posto di un SUV / crossover resta fedele alle station wagon, non deve far altro che scegliere un’Audi A4 come auto familiare. Comoda da guidare e bella da vedere, ha un bagagliaio di ben 495 l, più che sufficiente anche per una famiglia numerosa.

Volkswagen Tiguan. La Tiguan è il SUV di casa Volkswagen a metà tra fuoristrada e station wagon grazie a uno dei bagagliai più ampi della categoria che vanta una capienza di 615 l.

BMW Serie 3. Tornando a parlare di station wagon classiche, la BMW Serie 3 detta legge. Bella, elegante e con una guida fluida, vanta spazi ampi perfetti per le famiglie.

