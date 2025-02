Niscemi, 81enne dispersa nel bosco durante un temporale: ritrovata sana e salva dopo ore di ricerche

Un lieto fine per un episodio che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici. Domenica scorsa, una donna di 81 anni si è allontanata da casa, nonostante le avverse condizioni meteo, per recarsi nel bosco di contrada Ulmo a Niscemi, alla ricerca di verdure selvatiche. L’anziana, sorpresa dal temporale, non è rientrata a casa per l’ora di pranzo, spingendo i familiari, preoccupati, a dare l’allarme alle autorità.

L’attivazione del piano di ricerca

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi hanno immediatamente inviato una volante per iniziare le ricerche. Il Dirigente della Polizia ha poi attivato il protocollo previsto per la ricerca delle persone scomparse, informando la Prefettura che ha fatto scattare il piano provinciale di ricerca.

Al fianco delle forze dell’ordine si sono mobilitati anche il Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, il personale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, coordinati dalla Polizia di Stato.

Il ritrovamento dopo ore di apprensione

Le squadre di ricerca hanno organizzato le perlustrazioni suddividendo le zone di competenza. Non era facile per i soccorritori non pensare a un precedente drammatico: nel 2021 un anziano, scomparso nella vicina contrada Bonaffini, era stato ritrovato privo di vita dopo giorni di ricerche.

Fortunatamente, questa volta la storia si è conclusa in modo diverso. Dopo circa tre ore, alcuni volontari hanno ritrovato l’anziana nei pressi di una grande quercia, a circa 4 chilometri dalla sua abitazione. La donna, che aveva perso l’orientamento ed era in stato confusionale, era comunque in buone condizioni di salute. Per precauzione, è stata condotta al pronto soccorso per un controllo medico.

