Nino Minardo: “La Lega per la prima volta al Governo in Sicilia, pronta ad aiutare i cittadini”

“La Lega per la prima volta sarà al governo in Sicilia. La Lega è il partito del si, è il partito che segue le tematiche del territorio. E’ il partito della proposta. In campagna elettorale raccontiamo le cose che abbiamo fatto. Siamo tutti impegnati per risolvere i problemi della gente. C’è una grande classe dirigente siciliana con candidati solo siciliani. Una classe dirigente che è impegnata a dare forza allo sviluppo di questo territorio. La Lega ha già dimostrato di saper governare vari territori in altre zone d’Italia e per la prima volta governerà anche la Sicilia dimostrando di saper fare”. Così l’on. Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia in un’intervista video a margine di uno degli incontri sul territorio promossi alla presenza del senatore Matteo Salvini, leader nazionale del partito. Ecco il video con le sue dichiarazioni complete dove parla anche dell’emergenza rifiuti in Sicilia.

