Nino Frassica brand ambassador di Ard Discount. Esordio a "Marca" di Bologna - Ragusa Oggi

Nino Frassica brand ambassador di Ard Discount. Esordio a “Marca” di Bologna

Condividi su:

La presenza a MARCA con un proprio stand e la partnership con il noto attore e comico Nino Frassica, che sarà Brand Ambassador per tutto il 2020: parte con due iniziative di rilievo l’attività che Ergon ha riservato all’insegna Ard Discount con l’obiettivo di affermarla come punto di riferimento del canale discount in Sicilia e Calabria.

Accanto al puntuale lavoro di selezione di prodotti e fornitori, all’implementazione di un format moderno e lineare per i punti vendita e allo sviluppo nel franchising, la Società Consortile ha dunque previsto di valorizzare il piano di sviluppo di Ard Discount con iniziative di visibilità specificatamente dedicate all’Insegna.

La prossima presenza a MARCA, a Bologna il 15 e 16 gennaio 2020, rappresenta una prima opportunità rilevante nel corso della quale Ard discount potrà presentare in esclusiva i suoi prodotti a marchio all’interno di un contesto che raccoglie le principali aziende della Distribuzione.

Contestualmente all’annuncio della presenza all’evento bolognese, Ergon ha comunicato la partnership con il noto attore e comico Nino Frassica che, per tutto il 2020, sarà Brand Ambassador di Ard Discount. Accomunato all’Insegna dalle comuni origini siciliane, Frassica sarà protagonista delle diverse iniziative pubblicitarie che la catena svilupperà nel corso dell’anno.

Il forte impegno che il management di Ergon sta riservando al piano di crescita di Ard Discount ha già avuto effetti tangibili nel 2019. I principali indicatori economici segnalano infatti 45 milioni in più di vendite (+31% vs. 2018), con un deciso incremento del margine operativo lordo.

Ergon è una Società Consortile che offre alle sue consorziate e alle loro reti di vendita efficienti servizi commerciali, logistici, di marketing e amministrativi. Il costante aggiornamento professionale, l’integrazione delle competenze e l’elevato standard di servizi hanno portato Ergon ad affermarsi oggi come uno dei principali protagonisti della distribuzione alimentare in Sicilia.

Concessionaria del marchio Despar, aderisce al Consorzio Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale con le insegne Despar, Eurospar ed Interspar. Ergon Consortile è inoltre concessionaria per i marchi Ard Discount e dei cash&carry Altasfera in Sicilia.

Ard Discount si propone come Insegna di riferimento per la comunità siciliana con l’obiettivo di garantire la miglior qualità al prezzo più basso con un occhio sempre attento al legame indissolubile tra lo sviluppo dell’insegna e la tradizione del territorio.