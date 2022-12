Niente stipendi per alcuni lavoratori a Modica. Chiesto l’intervento del prefetto.

Si profila un Natale amaro per i lavoratori della cooperativa Beautiful days di Modica. Gli stipendi non vengono pagati ed i sindacati chiedono che sia il Prefetto a farsi carico della questione facendo si che

congiuntamente alle parti in causa, il Comune di Modica da un lato, la cooperativa Beautiful days dall’altro, possa essere trovata una soluzione per i mancati pagamenti al personale della coop. “Il problema – denuncia la Fisascat – sembra legato al mancato pagamento delle fatture della Beautiful days da parte del Comune, situazione che sta determinando dei disavanzi alla cooperativa che non riesce a pagare nemmeno le retribuzioni ai lavoratori addetti.

Un problema che rischia di diventare molto serio anche perché ormai si trascina da tre mesi, creando difficoltà economiche ai lavoratori che, nonostante si siano contraddistinti per spirito di abnegazione, ritengono la situazione non più sostenibile. la Fiascat denuncia inoltre che le note del 15 novembre e del 2 dicembre scorsi inviate al Comune di Modica per individuare una soluzione non hanno avuto alcun riscontro ed evidenzia come i lavoratori, sentendosi in stato di abbandono anche da parte delle istituzioni, pretendono risposte certe e concrete.



L’ammontare delle fatture insolute ammonta a oggi a 143.105 euro. La situazione di stallo, tra l’altro, impedirebbe alla cooperativa la normale gestione degli impegni quotidiani. Ci sono i proprietari degli immobili in locazione, sedi delle comunità alloggio, che minacciano di adire la competente autorità giudiziaria per la risoluzione dei contratti di locazione e il conseguente sfratto per morosità alla luce dell’omesso pagamento dei canoni di locazione.