Niente aggravanti per Filippo Turetta, l’associazione ragusana Adessobasta: “Le istituzioni devono fare di più”

E’ stata da poco emessa la sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, uccisa barbaramente in un tragico femminicidio.

L’Associazione Adessobasta di Ragusa ha espresso il proprio sostegno e condivisione per le parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, riguardo alla mancata applicazione delle aggravanti nella sentenza di ergastolo a Filippo Turetta. Pur essendo una condanna severa, la sentenza ha suscitato delusione perché rischia di trascurare il riconoscimento del contesto di violenza di genere, che è spesso il preludio ai femminicidi.

Violenza di genere: più di un aspetto tecnico

Adessobasta sottolinea come il mancato riconoscimento delle aggravanti non sia un dettaglio tecnico, ma una questione che coinvolge il significato più ampio della giustizia. Ignorare il contesto di violenza psicologica, controllo e prevaricazione rischia di lasciare in ombra una parte essenziale del problema: la violenza di genere non è solo fisica, ma si insinua in dinamiche che vanno riconosciute per contrastare efficacemente il fenomeno.

La necessità di un cambiamento culturale

L’associazione ribadisce l’importanza di un impegno collettivo per promuovere la prevenzione e l’educazione all’uguaglianza di genere già nelle scuole. I percorsi educativi devono insegnare ai giovani a: decostruire gli stereotipi di genere, comprendere e valorizzare le differenze; imparare il rispetto reciproco e l’autodeterminazione; educarsi alle emozioni e ai sentimenti, per gestire in modo sano le relazioni.

L’importanza del supporto istituzionale

Adessobasta richiama le istituzioni a essere più vicine alle donne e a lavorare per rendere visibile e inaccettabile ogni forma di violenza. Solo attraverso interventi concreti e una sensibilizzazione diffusa si può creare una società che rifiuti ogni giustificazione al femminicidio e combatta l’indifferenza che lo circonda.

