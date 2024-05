Nido d’api alla scuola Palazzello: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, ieri pomeriggio, 28 maggio, presso la scuola Palazzello di Ragusa. Un nido d’api aveva attecchito presso un albero in cortile. Per evitare ogni tipo di problema ai ragazzi, ai docenti e al personale scolastico, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona avviando tutte le procedure necessarie.

Foto: Salvo Bracchitta

