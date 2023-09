Nessun stop ai cantieri autostradali verso Modica. Ecco quando il casello sarà aperto. Il Cas, dopo diktat della Regione, finalmente paga

Non si fermeranno i cantieri autostradali nei lotti tra Ispica-Pozzallo e Modica della “costruenda” autostrada Siracusa-Ragusa- Gela. È la buona notizia che arriva grazie al diretto impegno della Regione Siciliana che proprio nei giorni scorsi – a conclusione di un focus coordinato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, sui lavori in corso e di cui si era paventata l’interruzione – ha sollecitato in modo opportuno il Cas. Per la Cosedil, l’impresa che sta effettuando l’appalto, e per i sub-appaltatori, è finalmente arrivato il pagamento del Sal n.37, ovvero lo stato di avanzamento lavori di marzo-aprile 2023. I lavori dunque proseguiranno e anzi, se questo tratto di nuova autostrada stava rischiando di diventare una nuova incompiuta, sembra invece che si andrà ad accelerare per consegnare, probabilmente entro l’anno, il casello di Modica andando così a garantire collegamenti stradali più rapidi tra la provincia iblea e quella siracusana.

Gaetano Vecchio, ad della Cosedil, che ha avuto l’opportunità di discutere a fondo la situazione con l’assessore Aricò, conferma alcuni dettagli sulla questione: «Abbiamo ricevuto l’incasso del Sal bloccato. L’assessore si è impegnato a rendere operativa la legge regionale con cui la Regione Siciliana anticiperà al Cas le somme relative al caro materiali che il Governo nazionale non ha ancora assegnato per il resto del 2022. Il ministro Salvini ha annunciato il trasferimento di queste somme alla Regione. In effetti è arrivato il primo semestre ma lo Stato non ha ancora pagato il secondo semestre. Con l’anticipo, questi fondi saranno trasferiti entro il mese di settembre».

E proprio per metà settembre sono stati già scadenzati una serie di collaudi, a manto stradale e alcuni viadotti, di cui si è finora solo parlato. Vecchio continua: «Sulla base di queste rassicurazioni e dei fondi ricevuti, non abbiamo sospeso i lavori e procederemo, nel corso di settembre, una volta ricevute le somme relative al secondo semestre del 2022, a definire di comune accordo le procedure per inaugurare i lotti fino a Modica, credo entro l’anno. È innegabile il contributo cruciale dell’assessore Aricò nell’accelerare le procedure di pagamento e garantire che i lavori procedano senza sosta». fonte Michele Barbagallo – La Sicilia