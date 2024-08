Nessun rischio crollo per le palazzine Iacp di Pozzallo

A sostenerlo il docente universitario Fabio Neri collegato in video conferenza, incaricato dall’Iacp alla verifica dello stato di stabilità delle palazzine dei Lotti 12, 13 e 14 di piazzale Italia a Pozzallo dove vivono 48 famiglie. Famiglie che, dallo scorso mese di maggio vivono con il fiato sospeso per la vicenda legata alla presunta instabilità degli immobili. “Oggi pomeriggio, proprio nel piazzale Italia, incontrerò le famiglie che vivono nelle palazzine delle case popolari, li rassicurerò sullo stato degli edifici e comunicherò i lavori che verranno realizzati. La notizia che non c’è alcun rischio crollo per le palazzine di piazzale Italia è arrivata nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica provinciale che si è tenuta nella tarda mattinata di oggi e che è stata presieduta dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. Presenti anche il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e rappresentanti dei Vigili del fuoco, del Genio Civile, della Protezione Civile, dell’IACP e del consulente tecnico, il professore ingegnere Ing. Fabio Neri. Collegato in video conferenza, nella sua relazione, il docente universitario ha escluso il rischio crollo che si era ipotizzato nei mesi scorsi e ha proposto una serie di azioni e lavori per una più sostanziale messa in sicurezza dei tre edifici interessati.

Nel pomeriggio di oggi alle 19, il sindaco Ammatuna incontrerà a Piazzale Italia le famiglie assegnatarie per riferire la risultante dell’incontro. “Sono pronto a revocare l’ordinanza di sgombero – ha detto il primo cittadino pozzallese – non appena avrò in mano la perizia del professore Neri ed il contenuto del verbale di oggi. Il professore Neri ha escluso che le famiglie debbano lasciare le loro case. Quindi gli abitanti rimarranno nei loro appartamenti. I lavori che suggerisce il professore Neri riguardano nel controllare gli eccessivi carichi dei solai ed il consolidamento dei pilastri del piano terra. Poi ci sono da fare lavori negli intonaci esterni e lavori antisismici nelle palazzine.

Cosa si dovrà fare nell’immediato?

Suggerita la messa in sicurezza temporanea con il puntellamento temporaneo degli elementi (pilastri e travi) per i quali non sono garantiti i livelli minimi di resistenza tramite interventi di somma urgenza. Ad attuare tali interventi sarà l’IACP, quale proprietario dei Lotti, che provvederà a darne comunicazione al Sindaco del Comune di Pozzallo al fine di garantire la permanenza in loco dei residenti.

Nei prossimi giorni lo IACP procederà ad un cronoprogramma degli interventi come indicati dal consulente tecnico incaricato per garantire le primarie misure di sicurezza statica degli edifici, ubicati nel Piazzale Italia di Pozzallo (RG), identificati come “lotti 12, 13 e 14”. Massima disponibilità è stata manifestata dal Prefetto Ranieri “a convocare nei prossimi giorni le parti per esaminare, in una prospettiva futura, risolutiva ed organica della problematica, ipotesi di delocalizzazione delle attuali strutture residenziali dello IACP con la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi rispondenti alle attuali prescrizioni statiche ed antisismiche”.

