Nessun intervento finanziario statale per gli eventi meteo del 22-24 febbraio 2019 - Ragusa Oggi

Nessun intervento finanziario statale per gli eventi meteo del 22-24 febbraio 2019

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che non può essere presa in considerazione la richiesta di interventi statali per gli eventi meteo avversi verificatisi nei giorni 22, 23 e 24 febbraio scorso nei territori di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

A rendere nota tale decisione al sindaco Peppe Cassì è stato il dirigente del Servizio 8 Pianificazione di protezione civile del DPRC Sicilia, dott. Nello Lo Monaco.

Il citato Dipartimento infatti, ha ritenuto, sulla base degli elementi forniti dalla Regione Siciliana e dei sopralluoghi effettuati da personale dello stesso ufficio statale congiuntamente a tecnici regionali e delle amministrazioni locali, che gli eventi verificati non sono tali da giustificare l’adozione di misure che trascendono le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria, evidenziando altresì che a seguito degli eventi meteorologici non si è reso necessario prestare soccorso ed assistenza alla popolazione, non sono stati adottati provvedimenti di sgombero di edifici pubblici e privati e non si sono registrati danneggiamenti ed interruzioni alle strutture ed ai servizi strategici. Inoltre le spese sostenute da parte degli enti per il ripristino delle aree colpite, scrive nella nota il Dipartimento, risultano essere di importo complessivo contenuto.