Nel Ragusano comandano le donne (anche alle Poste): sfiorano il 70% dei dipendenti

Nel Ragusano l’8 marzo non è solo una data sul calendario. È quasi una fotografia quotidiana di come cambia il mondo del lavoro. A dirlo sono i numeri di Poste Italiane che, proprio nella Giornata Internazionale della Donna, raccontano una piccola eccellenza tutta iblea: nella provincia di Ragusa la presenza femminile in azienda sfiora il 70%, il dato più alto tra le nove province siciliane.

Non è soltanto una statistica. È una realtà che chi entra in un ufficio postale del territorio può osservare ogni giorno: dietro lo sportello, negli uffici, nella consulenza finanziaria e persino nella distribuzione della posta, sono sempre più spesso le donne a guidare servizi e relazioni con i cittadini.

Un primato tutto ibleo

Secondo i dati diffusi da Poste Italiane, il 68% del personale in provincia di Ragusa è composto da donne, mentre oltre il 54% ricopre ruoli di responsabilità. Un primato che conferma la tradizionale posizione leader del territorio ibleo in Sicilia per occupazione femminile all’interno dell’azienda.

Il cuore di questa presenza è rappresentato dagli uffici postali, dove lavorano oltre 150 dipendenti donne, pari a circa il 70% del totale. Una percentuale che cresce ulteriormente nelle attività più a contatto con il pubblico:

72% delle operatrici di sportello

80% delle consulenti finanziarie, un dato in crescita

Numeri che spiegano perché in molti uffici postali della provincia la componente femminile sia ormai nettamente maggioritaria.

Anche il recapito cambia volto

Il cambiamento più curioso riguarda forse un settore storicamente associato agli uomini: quello del recapito. Oggi nel Ragusano il 64% delle risorse tra centri di distribuzione e staff è composto da donne.

Il dato diventa ancora più significativo se si guarda al ruolo del portalettere: due su tre sono donne. Un segnale concreto di come anche le professioni considerate tradizionalmente maschili stiano evolvendo.

E c’è anche un piccolo record locale. Nel centro di distribuzione di Comiso, che serve la città e la frazione di Pedalino, tutto il personale è al femminile: un caso praticamente unico.

Una cultura aziendale che punta sulla parità

In tutta la Sicilia il personale di Poste Italiane è composto per circa metà da donne, ma il Ragusano rappresenta una sorta di laboratorio avanzato. Un risultato che riflette l’attenzione dell’azienda verso il tema della parità di genere nel lavoro.

Un messaggio che vola come un aquilone

Per celebrare la giornata dell’8 marzo, Poste Italiane ha realizzato anche una cartolina filatelica dedicata, disponibile allo sportello filatelico di Ragusa Centro in piazza Giacomo Matteotti. Il messaggio è semplice e simbolico: un aquilone fatto di mimose e una frase chiara, “L’8 marzo è ogni giorno”.

