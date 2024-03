Nel cuore del barocco siciliano, una discarica a cielo aperto grande 2mila metri. Succede a Noto

Una discarica a cielo aperto nel cuore del territorio di Noto, in località Granelli, è stata scoperta dai carabinieri. Oltre allo scempio ambientale, anche una vergogna per un territorio così importante per il turismo, il cuore del barocco siciliano. La discarica si estendeva per circa un chilometro lungo una strada pubblica, dove erano stati accumulati rifiuti di vario tipo, inclusi materiali pericolosi come materassi, elettrodomestici, fusti di vernice, cassette di plastica, mobili dismessi, sanitari in ceramica e persino materiale contenente eternit e carcasse di animali in decomposizione.

IL SEQUESTRO

L’area interessata, pari a circa 2000 metri quadrati, è stata sequestrata e sono state avviate le procedure necessarie per la bonifica. I Carabinieri stanno anche conducendo accertamenti per identificare gli autori di questo grave illecito ambientale, al fine di perseguirli legalmente.

