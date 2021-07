Neil Agius è recordman mondiale: 125.7 km a nuoto in 52 ore da Linosa a Malta - Ragusa Oggi

Neil Agius è recordman mondiale: 125.7 km a nuoto in 52 ore da Linosa a Malta

Un’altra incredibile sfida da record mondiale è stata compiuta del nuotatore maltese Neil Agius. Nella notte del 30 giugno, alle 22 circa, è arrivato a Xlendi Bay nell’Isola di Gozo a Malta, ed è stato accolto da una folla di maltesi giunti per assistere a questa impresa da record. Il percorso dall’isola di Linosa, in Sicilia a Malta ha richiesto 52 ore e 10 minuti di nuoto non-stop per un totale di 125,7 km. Neil Agius ha battuto il record mondiale per la più lunga nuotata continua, non assistita e con corrente neutra lungo un singolo segmento e questo sarà ratificato dalla Federazione dei Nuotatori Maratoneti una volta che tutta la documentazione sarà verificata.

Neil è stato accompagnato da 5 barche a vela e 2 gommoni con un equipaggio di 32 membri, tra cui un medico, un conduttore che gli ha fornito i pasti e l’acqua, un motivatore che lo ha tenuto concentrato (la sua fidanzata), il pilota e altri membri del team che hanno fatto in modo che Neil rimanesse al sicuro durante tutto il percorso.

Neil ha affrontato questa traversata rischiando la sua vita per sensibilizzare le persone alla tutela dei mari e per abbattere, con l’aiuto di tutti, l’inquinamento della plastica marina. Le sfide di Neil sono state strumentali per la creazione del movimento ‘Wave of Change’ – iniziato come semplice sfida tra amici – per nuotare intorno a Malta entro le 24 ore. Wave of Change Malta è nota per la campagna ‘raccogli 3 pezzi di plastica’, che è stata raddoppiata quest’anno, in una raccolta di 6 pezzi di plastica con la campagna #DoubletheWave che ha l’obiettivo di raccogliere collettivamente 1 milione di pezzi di plastica per impedire che inquini il Mediterraneo. Wave of Change si concentra sulla sensibilizzazione e l’educazione del pubblico sull’inquinamento della plastica marina. I piccolo gesti fatti da tutti quotidianamente si tradurranno alla fine in mari più puliti.

Questa incredibile impresa è stata registrata e documentata da Kurt Arrigo e Lot 20 & WaterTight Films (diretto da Jonathan Glynn Smith).