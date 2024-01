Podismo: nasce il circuito Sicily Bronze Races, gare anche in provincia di Ragusa

La Sicilia che corre si arricchisce di un nuovo circuito di gare su strada sulla distanza di 10 chilometri. Si chiama Sicily Bronze Races e coinvolgerà cinque province siciliane, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Catania e Messina. Obiettivo coniugare sport, turismo, valorizzando quei territori che di volta in volta ospiteranno le manifestazioni. Sette gli appuntamenti, con le gare che fanno parte del calendario della Fidal e con i circuiti omologati che consentiranno agli atleti di potere certificare il loro crono e le loro migliori performance.

Primo appuntamento il 3 marzo a Licata con la sesta edizione della StraLicata, manifestazione che negli anni è cresciuta per numeri e qualità. Il 7 aprile si gareggerà a Scoglitti (Vittoria) con la 10K 3° Trofeo Pescamare, evento che si disputa nell’ambito della mezza maratona quest’anno valido come campionato di società regionale sulla distanza della mezza. Il 28 aprile sarà Melilli, nel siracusano, ad ospitare la prima StraMelilli – Trofeo San Sebastiano, proprio a ridosso della festa del Santo Patrono, in calendario la prima settimana di maggio.

Dopo la pausa estiva si riprende in autunno ancora con la provincia di Siracusa protagonista; il 6 ottobre infatti, è in programma il 3° Trofeo CorriAugusta. Il 24 novembre il 5° Trofeo Orange Run – Memorial Nino Alberti, accenderà le luci su Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Due infine gli appuntamenti del mese di dicembre: il primo è una delle gare corte paesaggisticamente più spettacolari della Sicilia, la 10km di Capo Peloro – 8° Trofeo Luigi Cacopardi.

Chiusura del circuito il 15 dicembre a Paternò, con lo storico Memorial Turi Ciccia – Trofeo Santa Barbara, giunto alla sua 24esima edizione e che si disputa in ricordo del professore paternese scomparso nel 2016.

Maglia dell’evento, medaglia celebrativa e ricco terzo tempo a fine gara, saranno le ciliegine sulla torta del Sicily Bronze Races.

Ad organizzare le sette manifestazioni, un pool di società di esperienza e spessore: l’Atletica Licata, l’Athlon Kamarina, la Polisportiva Atletica Hybla, la Megara Running, la Duilia Barcellona, la TorreBianca e l’Atletica Sicilia.

Snello il regolamento che mira a coinvolgere tutti i partecipanti, dai più forti a quegli atleti meno performanti ma che da sempre sono l’anima delle gare amatoriali. La classifica individuale, per categoria maschile e femminile, sarà stilata sulla base dei migliori cinque tempi che ogni atleta avrà ottenuto in almeno cinque gare del circuito. Previsti bonus per gli stakanovisti. In premiazione finale andranno i primi cinque uomini e le prime cinque donne di ogni categoria. Classifica a punteggio invece per quanto riguarda le società; al termine della stagione saranno sette quelle ad entrare in premiazione. Ci sarà gloria anche per i più veloci, al termine del circuito del Sicily Bronze Races, sul podio andranno i primi due assoluti, uomo e donna.

Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554804701268

IL CALENDARIO:

1) 03/03/2024: 6ª Stralicata

Località: Licata (AG) – Società organizzatrice: A.S.D. Atletica Licata



2) 07/04/2024: ScoglittiRace 10K 3° Trofeo Pescamare

Località: Vittoria (RG) – Società organizzatrice: A.S.D. Athlon Kamarina



3) 28/04/2024: 1ª Stramelilli – Trofeo San Sebastiano

Località: Melilli (SR) – Società organizzatrice: A.S.D.Pol. Atletica Hybla



4) 06/10/2024: 3° Trofeo CorriAugusta

Località: Augusta (SR) – Società organizzatrice: A.S.D. Megara Running



5) 24/11/2024: 5° Trofeo Orange Run – Memorial Nino Alberti

Località: Barcellona P.G. (ME) – Società organizzatrice: A.S.D. Duilia Barcellona P.G.



6) 01/12/2024: 10km di Capo Peloro – 8° Trofeo Luigi Cacopardi

Località: Messina (ME) – Società organizzatrice: A.S.D. Torre Bianca



7) 15/12/2024: 24° Trofeo Santa Barbara – 6° Memorial Turri Ciccia

Località: Paternò (CT) – Società organizzatrice: A.S.D. Atletica Sicilia