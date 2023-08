Memorial Mandarà: sarà una festa di sport a Santa Croce Camerina

di Pina Cocuzza – Si è aperta con i saluti del sindaco Di Martino, la conferenza stampa per il 18° memorial dedicato a Giannunzio Mandarà. “Questa amministrazione – ha detto il primo cittadino Peppe Dimartino – ha il piacere di presentare questo evento per la seconda volta. Più che un evento sportivo è il ricordo di uno stile di vita che Giannunzio ha lasciato a tutti noi e che grazie all’impegno del papà e a quello di coach Giancarlo Distefano si rinnova ogni anno”

Per il professore Mandarà, questo appuntamento è diventato un momento cardine per la vita del paese. Un percorso formativo, per tanti ragazzi a cui lo sport insegna la socialità e la correttezza nei rapporti con i compagni e non solo. “Giannunzio sarebbe felice di vedere questa “brigata” di giovani e bambini che nel suo nome si impegna in questo magnifico sport che è il basket”.

“Ci viene a trovare per il secondo anno una rappresentanza della squadra maltese .Tra piazza e palestra quest’anno il programma che partirà dal 24 agosto fino al 26 vedrà le squadre tre quadrangolari giovanili che si sfideranno presso la palestra santa Rosalia. Il programma continuerà in piazza Vittorio Emanuele e sarà la categoria pulcini con le partite di Easy Basket a chiudere spiega Giancarlo Distefano. Presenti alla conferenza stampa il sindaco con il presidente del consiglio e quasi tutta la giunta. Assente giustificato l’assessore Mandarà in ospedale con la moglie si prepara a diventare papà.