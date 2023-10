Il ragusano Paolo Turlà campione italiano juniores di carambola a 3 sponde

Nella splendida Calangianus in Sardegna Paolo Turlà, classe 2006, conquista il suo 2⁰ titolo italiano consecutivo di biliardo nella specialità carambola a 3 sponde. Una riconferma importante per il giovane atleta modicano tesserato presso l’A.S.D. La Biglia di Modica che primeggia sugli 8 ragazzi under 21 finalisti.



Paolo, allenato dal padre Roberto, supera il girone di qualificazione e accede alla fase ad eliminazione diretta giocando in semifinale il suo miglior incontro realizzando 20 punti in 40 riprese (0.500) ed una serie massima di 8 punti.

Dall’altra semifinale arriva una sorpresa, Mirko Russino, primo nella classifica provvisoria dopo il girone di qualificazione, perde inaspettatamente l’incontro contro il giovane Antonio Argento, rivelazione del torneo, che conquista la finale alla sua prima esperienza agonistica. La finale, sulla carta a favore di Turlà, non è però scontata;



Argento parte subito avanti e Turlà, costretto ad inseguire, riesce ad avere la meglio solo dopo la metà dell’incontro.

Importante conferma dunque per Paolo Turlà che in virtù del risultato raggiunto parteciperà al Campionato Europeo.



Il presidente dell’ASD La Biglia Luca Aprile esprime grande soddisfazione per il risultato juniores che premia gli sforzi del team modicano indirizzati verso i giovani attraverso l’organizzazione di corsi e attività agonistica giovanile.



Anche il podio della specialità “Team” parla modicano infatti Fabrizio Cortese e Libero Picciano (ASD La Biglia) con l’aggiunta di Domenico Giacalone (Pa) vincono per la seconda da volta il titolo nazionale.

Nel torneo individuale assoluto, che ha visto primeggiare il bolzanino Marco Zanetti, ancora ottimi risultati per gli atleti iblei: Cortese F. (0.970) 7⁰, Vispo S. (0.869) 10⁰, Picciano L. (0.648) 16⁰, Russino G. (0.670) 20⁰.

Le finali e i momenti salienti del campionato potranno essere seguiti in differita su RAI Sport martedì 26 settembre.