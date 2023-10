Campioni ragusani crescono. E vincono. Nello slalom di vela. FOTO

Nella splendida cornice dell’isola d’Elba si è svolta la quinta ed ultima tappa del Campionato Italiano Windsurf Slalom Assoluto e Giovanile.

L’evento organizzato dalla AICW (Associazione Italiana Classi Windsurf) e dal club di Naregno è stato egregiamente ospitato da Wind & Snack nell’incantevole Lido di Capoliveri.

Gli atleti siciliani hanno praticamente dominato le classi giovanili, conquistando tutti i podi delle loro classi.

Tra i giovanissimi Under 15 il campionato ha visto un duello testa a testa tra il ragusano Arturo Schininà ITA-818 ed il messinese Matteo Landi ITA-71117 sia nella specialità Slalom Foil che in quella Slalom Pinna nella quale hanno dominato anche nei confronti dei più grandi Under 17.

L’atto finale si è concluso con la vittoria dell’atleta della Compagnia del Porto MARYC Arturo Schininà nella specialità Foil e dell’atleta del Windsurf club Messina Matteo Landi in quella Pinna, entrambi laureati campioni Italiani U15 nelle rispettive specialità.

Nella classe Under 17 Slalom Foil è campione Italiano il ragusano Federico Calcaterra ITA-819 del Circolo Velico Scirocco , seguito da Leonardo Bertugelli ITA-153 (Circolo Surf Torbole) ed al terzo posto troviamo Giovanni Landi ITA-7116 (windsurf Club Messina).

Tra le giovanissime U17 Diana Vicari ITA-932 della Compagnia del Porto MARYC è la campionessa italiana nella classe Slalom Pinna piazzata al terzo posto in quella Slalom Foil.

Foto Francesca Freddi