Neil Agius: dalla Sicilia a Malta a nuoto per sensibilizzare contro l’inquinamento marino. FOTO - Ragusa Oggi

Neil Agius: dalla Sicilia a Malta a nuoto per sensibilizzare contro l’inquinamento marino. FOTO

Venerdì 26 giugno alle ore 9:24, il campione olimpico maltese Neil Agius ha completato la sesta traversata a nuoto più lunga al mondo, attraversando il Mediterraneo da Punta di Braccetto, in provincia di Ragusa, fino a raggiungere il porto della sua città natale, San Juliàn, Malta.

Durante la traversata, lunga un pò più di 100 km e durata più di 28 ore, l’atleta è stato accompagnato da un team di 18 professionisti con il compito di monitorare il suo stato di salute, garantirgli l’assunzione di cibo e acqua, aiutarlo a mantenere focus e concentrazione e a rimanere al sicuro durante l’intera tratta.

Obiettivo dell’impresa: sensibilizzare nei confronti del problema dell’inquinamento marino causato dalla plastica. La sfida ha permesso di accendere i riflettori anche sulle attività del movimento Wave of Change, impegnato in campagne di sensibilizzazione ed educazione sul tema.

lo scopo era quello di dare un messaggio alle giovani generazioni: lavorando duro e puntando in alto, si possono raggiungere grandi risultati nella vita.

Intorno a questo tema ruota un’altra campagna recentemente lanciata da DAAA Haus, sponsor dell’impresa, in collaborazione con Wave of Change, incentrata sul messaggio: “Il nostro mare – E se fosse la tua piscina?”.

“Dal momento che progettiamo molte piscine per i nostri clienti privati e per gli hotel, abbiamo pensato di rendere il messaggio il più possibile diretto e vicino a noi chiedendoci: e se tutta quella plastica fosse nelle nostre piscine? Abbiamo quindi voluto sfidare le persone, portandole a immaginare di nuotare in uno spazio pieno di plastica”.

Alla campagna si aggiunge un ulteriore invito: impegnarsi a raccogliere ogni giorno 3 rifiuti plastici, per un piccolo gesto che possa dare origine a un grande cambiamento.