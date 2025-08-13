L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Nei guai (seri) per avere rubato 10 bottiglie di birra e 4 lattine. Arrestato a Vittoria 65enne
13 Ago 2025 17:58
Con 3 coltelli e un cacciavite appresso ha lacerato il gazebo di una panineria di Vittoria e forzato il pozzetto frigo. Il bottino? Dieci bottiglie di birra e 4 lattine di bibite analcoliche. Il proprietario della panineria ha chiamato le forze dell’Ordine e la Polizia intervenuta sul posto ha arrestato l’autore del furto. Si tratta di un uomo di 65 anni di origine rumena. Deve rispondere di furto aggravato e del porto ingiustificato del coltelli e del cacciavite.
Arresto e obbligo di firma per il 65enne
Stamane, assistito dal suo legale l’avvocato Italo Alia, ha ammesso i fatti ed è stato scarcerato. Avrà però l’obbligo di firma giornaliero in attesa delmprocesso per direttissima che per la richiesta dei termini a difesa, è stato rinviato al prossimo 8 settembre
