Nei guai (seri) per avere rubato 10 bottiglie di birra e 4 lattine. Arrestato a Vittoria 65enne

Con 3 coltelli e un cacciavite appresso ha lacerato il gazebo di una panineria di Vittoria e forzato il pozzetto frigo. Il bottino? Dieci bottiglie di birra e 4 lattine di bibite analcoliche. Il proprietario della panineria ha chiamato le forze dell’Ordine e la Polizia intervenuta sul posto ha arrestato l’autore del furto. Si tratta di un uomo di 65 anni di origine rumena. Deve rispondere di furto aggravato e del porto ingiustificato del coltelli e del cacciavite.

Arresto e obbligo di firma per il 65enne

Stamane, assistito dal suo legale l’avvocato Italo Alia, ha ammesso i fatti ed è stato scarcerato. Avrà però l’obbligo di firma giornaliero in attesa delmprocesso per direttissima che per la richiesta dei termini a difesa, è stato rinviato al prossimo 8 settembre

