Nefrologia, attivo al “Maggiore” di Modica l’ambulatorio ecografico di diagnostica clinica

L’ambulatorio ecografico di diagnostica clinica presso l’Unità di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica rappresenta un importante servizio che mira ad ampliare l’offerta e soddisfare le richieste relative alle prestazioni ecografiche, sia di interesse generale che specialistico.

Il dottor Walter Morale, direttore della U.O.C. Nefrologia e Dialisi, sottolinea che questo ambulatorio risponde alle esigenze dei pazienti affetti da malattia renale cronica, inclusi coloro in lista d’attesa per trapianto renale o già trapiantati, nonché alla restante popolazione che può trovare difficoltà a causa delle lunghe liste d’attesa.

COSA OFFRE L’AMBULATORIO

Grazie alla competenza del dottor Giulio Di Stefano, specialista in Nefrologia e Radiodiagnostica, e al supporto della Direzione Strategica aziendale, l’ambulatorio offre una vasta gamma di prestazioni ecografiche diagnostiche e interventistiche. Queste includono ecografie addominali, vascolari, della cute e sottocute, del collo per tiroidi, paratiroidi, ghiandole salivari e linfonodi, nonché interventi specialistici nefrologici.

Le valutazioni multiparametriche effettuate tramite software di ultima generazione consentono non solo diagnosi accurate, ma anche la stratificazione del rischio cardiovascolare e lo studio non invasivo della fibrosi d’organo. Inoltre, è prevista l’implementazione dell’utilizzo di mezzi di contrasto ultrasonografico per pazienti selezionati.

