Ncc abusivi a Roma, ma con licenza rilasciata a Comiso: tre denunciati

La polizia locale di Comiso ha concluso un’indagine che era stata avviata nel dicembre del 2022. La denuncia è pervenuta agli uffici del Comando da parte dell’ANAR (Associazione Noleggiatori Area Metropolitana Roma) e riguardava l’attività abusiva di vari servizi di noleggio con conducente (NCC) con licenza rilasciata dal Comune di Comiso, che operavano illegalmente nella città di Roma.

Utilizzando i fotogrammi delle telecamere della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Roma e incrociando le informazioni delle targhe legate alle concessioni, hanno dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività “abusiva”.

L’OPERAZIONE

I soggetti responsabili avevano falsamente attestato di avere le proprie rimesse (garages o parcheggi) nel territorio di Comiso, ma dai sopralluoghi presso le rimesse dichiarate e gli interrogatori dei rispettivi proprietari, si è scoperto che i soggetti erano sconosciuti. Di conseguenza, sono stati denunciati 3 titolari di licenze NCC per i reati di falso in atto pubblico, truffa e per gli articoli 483, 81 cp e 640 cp.

L’operazione è stata eseguita congiuntamente con i corpi di Polizia Locale di Roma Capitale, Pachino, Treviso e Marino, dimostrando un’efficace collaborazione tra i diversi comandi di polizia.