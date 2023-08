Nate le prime tartarughe nel litorale sciclitano. A Sampieri la schiusa ha portato alla luce 35 tartarughine

Se dapprima si contavano i nidi e le ovodeposizioni, oggi si cominciano a contare le tartarughine che vengono alla luce. A Sampieri la prima schiusa per uno degli otto nidi censiti sulla spiaggia di Montalbano. Il lieto evento in piena notte, ieri. E’ qui che sono nate le prime tartarughine dopo 69 giorni di incubazione. Il nido era stato scoperto lo scorso 21 giugno e per due mesi ed oltre è stato monitorato e vigilato dai volontari del WWF.

La schiusa delle uova in piena notte.

I volontari hanno creato un corridoio fra la sabbia della spiaggia al fine di rendere agevole il raggiungimento del mare per iniziare la vita delle caretta-caretta. Il corridoio è stato illuminato da torce con luce rossa, quella che viene usata in questi casi per non nuocere ai piccoli animali.

Un’estate prolifera quella che si preannuncia nello Sciclitano.

Sono undici i nidi di caretta-caretta censiti questa estate nei lidi di Scicli, 8 a Sampieri, 2 a Bruca ed 1 a Playa Grande. Fanno parte del gran numero che conta l’intera isola. Nelle coste siciliane, in questa stagione estiva, sono stati censiti 114 nidi dove la mamme tartaruga caretta-caretta hanno deposto le loro uova e dato nuova vita a questa specie marina.