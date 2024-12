“Natale Insieme”: inclusione, legalità e prevenzione al centro dell’iniziativa della Questura di Ragusa

Anche nel periodo natalizio, la Polizia di Stato di Ragusa conferma il suo impegno nella diffusione della “cultura della prevenzione” e della legalità. Un importante evento si è svolto presso il teatro dell’Oratorio dei Salesiani, coinvolgendo circa 100 studenti della Scuola Media Statale “M.A. Schininà”, bambini di case famiglia, giovani con disabilità e membri del Ragusa Rugby, in un clima di inclusione e condivisione.

Un ciclo di Incontri per la legalità

L’evento è parte di un ciclo di 12 incontri promossi dalla Questura di Ragusa nei comuni della provincia, che si concluderà a maggio 2025. Il progetto, ideato dal Questore Dr. Marco Giambra, prevede attività nei teatri comunali e aree di aggregazione, con temi che spaziano dalla legalità alla prevenzione di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.

Musica, arte e inclusione

L’incontro si è aperto con un video illustrativo delle attività di prossimità della Polizia di Stato, presentato dall’ex funzionario Rosalba Capaccio, seguito dagli interventi di rappresentanti istituzionali, tra cui il Vicario del Questore e il Direttore del Centro Antibullismi dell’ASP Ragusa, Dr. Giuseppe Raffa.

Il focus dell’iniziativa è stato l’inclusione, con un messaggio forte contro la violenza e la discriminazione. Durante la giornata, sono stati sottolineati i valori della diversità e della dignità umana come pilastri per costruire una società più equa e coesa.

Intrattenimento e partecipazione

La manifestazione ha visto momenti di spettacolo che hanno coinvolto i partecipanti. Angelo Russo, noto come “Catarella” della serie Il Commissario Montalbano, e Mariuccia Cannata, alias “Pipitonella”, hanno intrattenuto il pubblico con una performance comica. CSR Ragusa ha presentato il “Girotondo della Pace”. Esibizioni musicali dei gemelli “Mirko e Nico” e coreografie delle ragazze del gruppo “Progetto Danza”. I ragazzi della scuola “M.A. Schininà” hanno letto messaggi sulla pace e interpretato brani musicali.

Un momento emozionante è stato l’arrivo di Babbo Natale, impersonato da un Ispettore della Polizia di Stato, che ha distribuito doni e gadget ai presenti.

Tematiche affrontate

L’evento ha dato spazio anche a riflessioni istituzionali e sociali. Tra i temi trattati: inclusione e rispetto della diversità, contrasto a bullismo e cyberbullismo, educazione alla legalità e al rispetto del prossimo

Progetti come “PretenDiamo Legalità”, “Spazi Possibili” per la prevenzione delle dipendenze patologiche e protocolli specifici come “Sport e Legalità” e “La Valigia di Salvataggio” rappresentano il costante impegno della Questura di Ragusa nel promuovere una cultura di prevenzione e sicurezza.

