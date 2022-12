“Natale in scena”: una mini rassegna con musica, prosa e musical al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

La magia del natale pervade luoghi e ispira gli animi, ogni cosa si illumina di bellezza e l’atmosfera luccicante conquista grandi e piccini. Anche il Teatro Donnafugata, piccolo gioiello barocco incastonato nello scenario suggestivo di Ragusa Ibla, vuole accogliere questo gioioso periodo di feste con una programmazione dedicata alla fantasia e al fascino che suscitano le arti. Grazie al supporto della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, nasce la mini rassegna “Natale in scena” con cui il Teatro Donnafugata abbraccia il suo pubblico proponendo tre incantevoli appuntamenti, un concerto, uno spettacolo di prosa e un musical per adulti e bambini.



Tre eventi che si possono trasformare in tre splendide idee regalo grazie alle originali “gift card” che le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro hanno pensato di realizzare per quanto vogliono regalare cultura sotto l’albero: “L’arte va vissuta, respirata, esplorata e perché no, anche regalata! Abbiamo quindi immaginato un regalo di natale alternativo, una esperienza in teatro stimolante e divertente, che potrà accontentare tutti i gusti grazie ai diversificati spettacoli in programma, un’occasione magica da assaporare in scena”.



Si inizierà domenica 18 dicembre alle ore 18.30 con “Makros Kosmos e Pitagora”, che vedrà sul palco Maria Criscione alla chitarra, Luigi Gordano alla fisarmonica e Armando Sabbarese al pianoforte. I bravissimi musicisti, ispirati dai concetti della scuola Pitagorica, proporranno accattivanti melodie che richiameranno l’armonioso ordine degli elementi della natura.

Il secondo affascinante appuntamento è in programma mercoledì 28 dicembre alle ore 19.30 con “I quattro Natali di Tridicino” di Andrea Camilleri con Pietro Montandon e Roberto Catalano. È un racconto di ispirazione mitologica che parla di Sicilia e di mare, una narrazione densa di emozioni, di spunti ora ironici, ora malinconici e di rimandi ad un mondo ormai quasi scomparso, ma che riprenderà vita grazie alla formidabile interpretazione di Pietro Montandon e allo straordinario talento di Roberto Catalano che, da solo, suonerà più di dieci strumenti richiamando sonorità della tradizione popolare.



Concluderà la trilogia di “Natale in scena” uno spettacolo dal titolo “Il Bosco Incantato”. L’irriverente musical natalizio di Marco Savatteri e Marzia Patanè Tropea, è dedicato ai bambini ma conquisterà anche i grandi giovedì 29 dicembre in doppia replica, primo spettacolo alle ore 18.00 e secondo alle ore 19.30. Un format interattivo con 15 performer, personaggi fantastici e divertenti che ballando, cantando e giocando con il pubblico, faranno sognare e insieme sensibilizzeranno sul rispetto della natura.