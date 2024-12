Natale in cattedrale a Ragusa. Domenica 29 l’apertura del Giubileo ordinario

In occasione del Santo Natale, le celebrazioni in cattedrale presiedute da monsignor Giuseppe La Placa saranno momenti significativi per tutta la comunità diocesana, segnati dalla preghiera e dalla partecipazione. Un’occasione per vivere con intensità la Natività, l’inizio dell’anno Giubilare e accogliere con speranza l’Anno Nuovo.

Di seguito il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Vescovo di Ragusa in Cattedrale:

Martedì 24 dicembre 2024 – Vigilia di Natale ore 23.30: Veglia di Natale e Solenne Pontificale;

Mercoledì 25 dicembre 2024 – Solennità del Natale del Signore ore 11.00: Solenne Pontificale;

Domenica 29 dicembre 2024 – Festa della Santa Famiglia e Apertura del Giubileo ore 19.00: Solenne Pontificale per l’apertura del Giubileo;

Martedì 31 dicembre 2024 – Ringraziamento di Fine Anno ore 18.30: Celebrazione Eucaristica e canto del Te Deum;

Mercoledì 1 gennaio 2025 – Solennità di Maria SS. Madre di Dio ore 18.30: Solenne Pontificale;

Lunedì 6 gennaio 2025 – Solennità dell’Epifania del Signore ore 19.00: Solenne Pontificale con il Rito di ammissione al diaconato e presbiterato dei seminaristi Alessio Puccio (San Pio X di Ragusa), Adriano Longo (Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe di Giarratana), Sebastiano Lucifora (Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Roccazzo), Matteo Iacono (Santissimo Rosario di Vittoria) e Raffaele Vona.(Maria Santissima del Rosario di Pedalino).

In occasione della 58esima Giornata mondiale della Pace, venerdì 3 gennaio alle 20, nella parrocchia SS. Salvatore di Ragusa, si terrà la Veglia per la Pace. «Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la Pace» è il tema della Giornata mondiale della Pace che prende spunto dal messaggio di Papa Francesco.

L’apertura del Giubileo Diocesano

L’apertura del Giubileo ordinario indetto da Papa Francesco è prevista domenica 29 dicembre con un pellegrinaggio e un solenne pontificale presieduto da monsignor Francesco La Placa. Il rito dell’apertura dell’Anno giubilare prevede tre momenti: il raduno dei membri della comunità diocesana alle 18 nella piazza dei Cappuccini; il pellegrinaggio verso la Chiesa Cattedrale, segno del cammino di speranza del popolo pellegrinante dietro la Croce di Cristo; l’ingresso in Cattedrale, che avverrà attraverso la porta principale, segno di Cristo. Varcata la porta si farà il rito della memoria del Battesimo. Seguirà, alle 19, la celebrazione eucaristica, centro di tutta la vita cristiana e vertice del Rito di apertura dell’Anno Santo.

