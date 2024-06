Nasce la prima comunità energetica a Ibla

Dopo un travagliato percorso, la maggioranza del Consiglio comunale di Ragusa ha approvato favorevolmente lo schema di contratto di concessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, da stipulare con la Comunità Energetica Rinnovabile denominata “CER IBLA” ETS. Questo atto è di fondamentale importanza poiché porterà alla nascita della prima comunità energetica tra i residenti del quartiere di Ibla, con il supporto del comune di Ragusa.

Con quest’atto, il consiglio comunale concede l’uso di un’area comunale a prezzo calmierato ai residenti di Ibla, che hanno costituito un’associazione per installare in modo comunitario dei pannelli fotovoltaici per il loro autoconsumo. Questi cittadini, che non possono utilizzare il tetto della propria casa principalmente per vincoli paesaggistici e storici, potranno così usufruire di un’area comunale per installare i pannelli fotovoltaici in modo collettivo, formando una CER.

Il Comune di Ragusa si è reso promotore incentivando la costituzione di queste comunità, mettendo a disposizione il tetto di edifici comunali e altre aree in comodato d’uso per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Questa associazione di liberi cittadini, che non ha alcuno scopo né politico né speculativo, attuerà quanto auspicato dalle direttive comunitarie in merito alla riconversione energetica, diventando parte attiva di questo percorso virtuoso e produttori dell’energia di cui loro stessi hanno bisogno.

Le comunità energetiche rappresentano una delle forme più intelligenti per approfittare dell’energia solare. L’uso comunitario dei pannelli consente a tutti di usufruire dei pannelli fotovoltaici, anche a chi non può installarli sul proprio immobile, riducendo le spese e i costi d’impianto per il singolo e permettendo a tutti di attingere a una fonte di energia illimitata e gratuita per l’autoconsumo, riducendo il costo delle bollette elettriche.

