Nasce la Iblea Women’s Meerkat Team di Sccili ed è già un successo. Vinta la prima di campionato C femminile di basket

di Pinella Drago – Il battesimo con la nuova maglia della Iblea Women’s Meerkat Team è stata la gara con il Piazza Armerina, fuori casa, che si è chiusa sul risultato di 37-39 (parziali 8-12, 9-22, 22-28) in favore delle cestiste sciclitane. E’ tornata a fare parlare di sé la compagine femminile di basket composta da giovani promesse e vecchie guardie che hanno vestito la maglia della Libertas Scicli negli anni ’90 del secolo scorso. Tra le novità di rilievo c’è l’arrivo dell’esperto Emanuele Sgarlata in qualità di coach e di due nuove giocatrici da Ragusa e Pozzallo.

La squadra è in partnership con la Meerkat Basket Scicli, la squadra maschile del trio dirigenziale Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata che quest’anno è stata ripescata in serie C maschile. Si è data un nuovo logo: curioso ma significativo. Un’ape che vuole significare operosità, coesione e determinazione; qualità, queste, che caratterizzano le atlete in campo e la comunità, quella sciclitana, che le sostiene.

L’organico dell’Iblea: Adriana Causarano, Lina De Luca, Angelica Drago, Valeria Tiralongo, Teresa Ferraro, Melina Fidone, Concetta Galanti, Sara Manenti, Chiara Ruta, Giulia Schembari, Marta Statello, Valeria Cappellone, Angela Roccasalvo, Lucia Sparacino, Barbara Sarnari, Elena Carnemolla (giocatrice e preparatrice atletica). Allenatore: Emanuele Sgarlata, aiuto allenatore Davide De Luca, dirigenti Emanuele Spadaro e Valentina Schembari.



