La situazione della sanità iblea è nota a tutti. Ma dati alla mano, proviamo a fare un quadro preciso della situazione utilizzando i numeri ufficiali forniti dalla stessa azienda sanitaria provinciale. La fotografia che emerge dai dati aggiornati al 31 ottobre e al 12 dicembre 2025 restituisce un quadro di forte sofferenza del sistema sanitario […]
Napoli, perde tre dita con un petardo, ne accende un altro e si ferisce di nuovo
01 Gen 2026 11:13
NAPOLI – Incredibile quanto accaduto nella notte di Capodanno a Napoli. Un giovane di 24 anni, originario di Roma, si è gravemente ferito a causa dell’esplosione di un petardo, riportando l’amputazione di tre dita. Dopo il primo incidente, è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove è stato medicato e dimesso. Poco dopo, però, il giovane ha acceso un secondo fuoco pirotecnico, rimanendo nuovamente ferito, questa volta al volto e a un occhio. È stato quindi ricoverato nuovamente presso lo stesso ospedale. L’episodio si aggiunge alla lunga lista di incidenti causati dall’uso imprudente di materiale pirotecnico, nonostante le continue campagne di sensibilizzazione e gli appelli alla prudenza.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it