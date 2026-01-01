Napoli, perde tre dita con un petardo, ne accende un altro e si ferisce di nuovo

NAPOLI – Incredibile quanto accaduto nella notte di Capodanno a Napoli. Un giovane di 24 anni, originario di Roma, si è gravemente ferito a causa dell’esplosione di un petardo, riportando l’amputazione di tre dita. Dopo il primo incidente, è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove è stato medicato e dimesso. Poco dopo, però, il giovane ha acceso un secondo fuoco pirotecnico, rimanendo nuovamente ferito, questa volta al volto e a un occhio. È stato quindi ricoverato nuovamente presso lo stesso ospedale. L’episodio si aggiunge alla lunga lista di incidenti causati dall’uso imprudente di materiale pirotecnico, nonostante le continue campagne di sensibilizzazione e gli appelli alla prudenza.



