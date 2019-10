MUSUMECI “VITALIZI TEMA DA AFFRONTARE CON SERENITÀ” - Ragusa Oggi

MUSUMECI “VITALIZI TEMA DA AFFRONTARE CON SERENITÀ”

“I vitalizi? Credo che, prima o poi, dovranno essere un tema da affrontare con grande serenità d’animo”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, a margine del forum “Meridiano Sanità Sicilia”, organizzato da European House Ambrosetti e Cepfas con il patrocinio di Ars e Regione Sicilia. “Per me i vitalizi possono essere eliminati già domani mattina. Credo che sia importante che questa regione volti pagina anche sul piano dell’organizzazione e dell’assetto: parlo degli enti partecipati, parlo delle società controllate, dei consorzi di bonifica, del piano dei rifiuti. Abbiamo tutti i numeri per poter finalmente guardare ad una Sicilia con le carte in regola, spero che non ci siano resistenze. Io verso il parlamento ho avuto sempre un atteggiamento di grande rispetto, continuo ad averlo pur ricevendo calci negli stinchi, ma bisogna avere pazienza”.

