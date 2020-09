Musumeci: "Su 42 Hotspost in Sicilia, 38 sono irregolari. E' assurdo" - Ragusa Oggi

Musumeci: “Su 42 Hotspost in Sicilia, 38 sono irregolari. E’ assurdo”

Condividi su:

“Non e’ concepibile che in Italia dei 42 hotspot in Sicilia 38 non sono regolari”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, oggi ad Agrigento, partecipando al meeting politico del gruppo all’Ars Diventera’ Bellissima.

“Per la prima volta – ha aggiunto – si parla di un problema che nessuno vuole trattare perche’ tutti girano le spalle. La Sicilia e’ la porta dell’Europa, ma non lo e’ solo del punto di vista umanitario, ma vogliamo esserlo anche sul fronte economico.

Non e’ giusto che il primo lembo d’Europa non abbia un aeroporto collegato alle rete internazionale degli aeroporti minori. Non e’ normale che la Sicilia non abbia un grande porto per le grandi navi mercantili o che non abbia un collegamento tra la sponda siciliana e quella calabra. Chiamatelo come volete ma non e’ normale”