“Musica Mia”, programma di Rai 2, celebra la Sicilia con il collettivo siciliano Shakalab
17 Ago 2025 12:00
*Rai 2* porta in prima visione un nuovo appuntamento di *“Musica Mia”,* il programma che racconta l’Italia attraverso le sue tradizioni, i suoni e le voci dei territori. La puntata che andrà in onda oggi *domenica 17 agosto, alle ore 14.00,* sarà interamente dedicata alla Sicilia, terra di storia, arte e contaminazioni musicali uniche.
Ospiti d’eccezione della trasmissione saranno gli *Shakalab*, collettivo siciliano punto di riferimento della scena reggae e hip hop italiana, che porteranno sul palco la loro energia, le sonorità mediterranee e i messaggi positivi che da sempre caratterizzano la loro musica.
Tra racconti, performance e immagini suggestive dell’isola, la puntata offrirà al pubblico un viaggio emozionante dentro l’anima musicale della Sicilia, fatta di radici antiche e nuove contaminazioni.
Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e desidera scoprire l’Italia attraverso i suoi interpreti più autentici.
Nel frattempo, prosegue il tour del collettivo formato dall’unione di quattro cantanti, veterani della scena hip hop/Reggae Italiana*: Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo*: partito a febbraio da* Madrid*, ha fatto tappa anche a* Reus* (Tarragona), *Barcellona*, Londra e Manchester e in Italia a *Modena, Milano* e in* Sicilia. Ecco le prossime date:*
17 agosto VILLA SCONTRONE VILLA IN FERMENTO
18 agosto LICATA (AG) – PIAZZA PROGRESSO
20 agosto CATANIA VILLA BELLINI – W/ MANU CHAO
23 agosto CATTOLICA ERACLEA (AG) – REGGAE VALLEY FESTIVAL
25 agosto CALATAFIMI SEGESTA (TP) – KALATAREGGAENIGHT
28 agosto SCOGLITTI (RG) PIAZZA SORELLE ARDUINO
31 agosto GIBELLINA (TP) – PIAZZA BEUS
4 settembre PORTO EMPEDOCLE (AG) – PIAZZA KENNEDY
5 settembre – BRONTE (CT)
13 settembre – SELINUNTE (TP) A NOME LORO FESTIVAL
14 settembre ROMA THE ITALIAN JOB BY PAKKIA CREW
*Shakalab* è formato da Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo. Fin dai primissimi anni sono riusciti a fondere i diversi stili che caratterizzano la black music diventando un punto di riferimento per tantissimi musicisti che si avvicinano a questo genere. Storica la collaborazione con i fratelli salentini Sud Sound System, con cui hanno condiviso innumerevoli volte il palco e scritto alcune delle canzoni più conosciute della musica reggae italiana: “Reggaeby”, “Accumencia lu party” (nella quale troviamo anche Brusco) e “Parasite”, quest’ultima vede anche la presenza del rapper Inoki. Gli Shakalab hanno girato per anni lo Stivale, sempre seguiti da un cospicuo numero di sostenitori, e in tante occasioni anche oltre i confini italiani; da ricordare la partecipazione al Lion Stage del mitico Rototom Sunsplash in Spagna, i tanti concerti a Londra fra cui i due sold out al The Garage Club, allo storico Brixton Jam e al Business Design centre, in Ungheria per una doppia data organizzata dall’Istituto Italiano della cultura (IIC) e in Irlanda al Whelan’s di Dublino. Nell’agosto del 2024 sono stati invitati da Manu Chao per duettare durante la sua unica data Siciliana. Nel 2019 è stata la volta di New York in compagnia del rapper campano Clementino per un live al Bowery Electric di Manhattan. Fra il 2010 e il 2024 hanno collaborato con i principali artisti della scena Dancehall/Hip Hop italiana e internazionale come Shablo, Alborosie, Gaudi, Agent Sasco, General Levy, Dub FX, Sud Sound System, Africa Unite, Ensi e tantissimi altri
