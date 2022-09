Musica: le artiste spagnole Victoria Fernandez e Anna Ferrer a Ragusa per Melodica

La violinista Victoria Fernández è nata a Córdoba, studia e collabora abitualmente con Gonçal Comellas. Tanti i premi e riconoscimenti ricevuti: borsa di studio della Fondazione Frulbright, premio unanime del concorso "Isidro Gyenes", premio del concorso nazionale di interpretazione musicale del Ministero della Cultura etc. Come solista si è esibita con molte orchestre e ha suonato anche in Germania, Italia, Francia, etc. Yehudi Menuhin l'ha descritta come una violinista di grande talento. Ha collaborato con grandi artisti, ha effettuato registrazioni con TVE, TV3, TV Galicia, R.N. Radio Catalunya, e varie etichette discografiche. Didatta rinomata, è docente ai Conservatori di Barcellona e Girona.

La pianista Anna Ferrer appartiene alla quinta generazione di una stimata famiglia di musicisti. Studia nei Conservatori di Girona e Barcellona, ottenendo il Diploma Superiore in pianoforte e musica da camera con il massimo dei voti. Suona regolarmente come solista, collaborando con interpreti prestigiosi e con diverse orchestre. Si è esibita in Francia, Svizzera, Italia, Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Polonia, Austria, Romania, Portogallo, Canada, Turchia e Spagna, partecipando ai festival più prestigiosi. Ha registrato per diverse emittenti radio-televisive e inciso per le etichette discografiche tedesche Lambdoma e Goodlife-Records, ricevendo molti elogi dalla critica specializzata per la sua personale interpretazione di Mozart. Parallelamente svolge un’importante attività pedagogica come titolare del dipartimento di pianoforte del Conservatorio di Girona.

La rassegna musicale ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l'ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.