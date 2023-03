Museo costume Mudeco: incarico per due anni a Giuseppe Nuccio Iacono

Il Comune di Ragusa ha deciso di conferire nuovamente l’incarico di gestione del Mudeco all’architetto Giuseppe Nuccio Iacono. Questo incarico comporta una serie di attività che l’architetto dovrà svolgere per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del Mudeco, assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del museo e promuovere e sostenere interventi di conservazione del patrimonio culturale del Mudeco.

Per quanto riguarda la promozione della conoscenza del patrimonio culturale del Mudeco, l’architetto dovrà curare eventuali prestiti a musei italiani o esteri, programmare e organizzare almeno una mostra annuale tematica, prestare attività necessaria nella programmazione di iniziative e eventi da svolgersi al Castello di Donnafugata con particolare riferimento agli eventi che possano coinvolgere il Museo del Costume, implementare la conoscenza del Mudeco tra le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Superiori e le Università, esprimere parere e proposte sull’acquisizione e/o donazione di abiti e accessori da assicurare al patrimonio del museo al fine di garantirne il pubblico godimento.

Per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Mudeco, l’architetto dovrà organizzare visite guidate, elaborare i programmi delle attività da svolgere al museo, predisporre e realizzare laboratori con enti specializzati nel settore della moda, pianificare e realizzare forme di fruizione alternative e visite speciali rivolte alla cittadinanza e ai visitatori presso il Mudeco, progettare e realizzare depliant/brochure informative relative al museo, studiare forme di partecipazione e coinvolgimento del territorio.

Infine, l’architetto dovrà promuovere e sostenere interventi di conservazione del patrimonio culturale del Mudeco, curando la conservazione e tutela delle opere e degli oggetti esposti, organizzando il programma di rotazione degli abiti esposti e da esporre nei locali del museo, monitorando costantemente lo stato di conservazione delle collezioni e segnalando tempestivamente all’amministrazione comunale ogni problematica relativa alla conservazione del patrimonio museale.

In sintesi, l’incarico conferito all’architetto Giuseppe Nuccio Iacono prevede una serie di attività articolate e specifiche per la gestione del Mudeco, volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del museo, assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Mudeco e promuovere e sostenere interventi di conservazione del patrimonio culturale del museo. Il compenso per l’incarico di 2 anni è di 42 mila euro.