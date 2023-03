Musei regionali gratuiti la prima domenica del mese. C’è tuttavia carenza di personale

Torna a marzo il tradizionale appuntamento della “Domenica al Museo”: l’iniziativa prevede che ogni prima domenica del mese vi sia l’ingresso gratuito in Parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali. In provincia di Ragusa sono tre i siti culturali che dipendono dalla Regione siciliana: l’Area Archeologica di Cava Ispica, il museo di Kamarina e il Convento della Croce di Scicli. Questi tre siti sono gestiti da un un unico Ente che dipende dalla Regione, denominato Ente parco.

ORARI E VISITE FANNO I CONTI CON LA CARENZA DI PERSONALE

Per quanto riguarda la possibilità di visita gratuita prevista per domenica 5 marzo, l’area Archeologica di Cava Ispica è aperta dalle 9 alle 13.45 con ultimo ingresso alle 13.15. L’ingresso esclusivamente mattutino è previsto in quanto, trattandosi di un’area archeologica e priva d’illuminazione, in inverno non sarebbe possibile visitarla senza la luce del sole. Tuttavia dal 13 marzo è prevista apertura anche pomeridiana, ovvero fino alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30). Dunque, per quanto riguarda l’area archeologica di Cava Ispica, domenica 5 e 12 ingresso solo mattutino, mentre il 19 e 26 tutto il giorno. Gli orari, però, varieranno sicuramente di mese in mese. Questo perchè essendo un sito gestito dalla Regione, non sempre il personale è disponibile tutto il giorno. Sono solo 5 le persone che ci lavorano e quindi, in base alla disponibilità, dipenderà anche l’apertura dell’area. Ed è anche il motivo per cui il Museo di Kamarina sarà aperto l’intera giornata solo il 5 marzo, con orari dalle 9 alle 16.30. Gli altri giorni festivi sarà aperto solo di mattina, fino alle 13.45.

IL CONVENTO DELLA CROCE DI SCICLI

Situazione molto simile anche per il convento della Croce di Scicli: il 5 marzo sarà aperto dalle 8.30 alle 18.30, con ultimo ingresso fino alle 17.30. Dunque, il convento resterà aperto tutto il giorno il 5 marzo, il 19 solo di mattina e le altre domeniche sarà chiuso. Almeno per il momento. C’è da precisare che l’Ente parco cercherà di garantire sempre le aperture, anche se la carenza di personale è un dato di fatto.

Da sottolineare anche che il sito internet regionale non è particolarmente aggiornato e che invece, per avere notizie più certe su eventuali orari, incontri, convegni e aperture, è meglio consultare la pagina facebook “Parco Archeologico Kamarina e Cava Ispica”. Vi consigliamo di informarvi sempre su eventuali prenotazioni, turni e orari di apertura direttamente con il luogo di vostro interesse, per evitare di fare un viaggio a vuoto.

Infine, fra i siti regionali presenti in provincia di Ragusa c’è da segnalare il Museo Regionale interdisciplinare di Ragusa che sarà di prossima apertura. Si prevede, infatti, la sua messa in opera a partire dal mese di aprile.