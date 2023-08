Multe per alcuni locali a Marina di Ragusa e Punta Secca. Emissioni sonore elevate e niente scontrini

Durante i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza, le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali hanno lavorato in modo coordinato per verificare diverse questioni, tra cui le emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche.

In particolare, un esercizio commerciale situato a Marina di Ragusa è stato sottoposto a un controllo approfondito. Il titolare è stato invitato a fornire la documentazione aggiornata per definire la sua posizione e quella degli eventuali preposti, poiché la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) esibita in fase di verifica era risultata datata. Questa misura è stata adottata per assicurarsi che l’attività sia gestita in conformità con le autorizzazioni e le normative in vigore.

In un altro caso, un’attività commerciale è stata sanzionata dalla Guardia di Finanza per la mancata emissione di scontrino fiscale. Questa infrazione è stata presa seriamente poiché l’emissione degli scontrini è un obbligo legale che contribuisce alla tracciabilità delle transazioni commerciali e alla lotta all’evasione fiscale.

Inoltre, una situazione particolarmente rilevante è stata rilevata in un locale del Comune di Santa Croce Camerina, nella frazione di Punta Secca. Durante un controllo interforze, è stato scoperto che l’organizzatore di una serata danzante non possedeva la licenza di P.S. (Pubblica Sicurezza) come richiesto dalla legge (art. 68 TULPS). A seguito di ulteriori verifiche effettuate dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale, è stato certificato il superamento dei limiti consentiti per le emissioni/immissioni sonore del locale.

Di conseguenza, il titolare del locale è stato destinatario di un’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva di intrattenimenti danzanti, poiché era stata esercitata in assenza del previsto titolo di Polizia. L’ordinanza è stata emessa dal Questore della Provincia di Ragusa. Oltre a ciò, sono state applicate sanzioni ai sensi della legge 447/95, così come modificata dal D.L.vo 17.2.2017 n. 42, da parte della Polizia Locale di Santa Croce Camerina, a causa delle violazioni accertate in relazione ai limiti di rumore e alla mancata presentazione della relazione sull’impatto acustico, obbligatoria per l’utilizzo degli impianti di amplificazione sonora.