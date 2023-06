Movida: un arresto operato dai Carabinieri. Denunciato anche un 40enne

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento della movida, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno intensificato i controlli in tutti i territori di loro competenza. Durante la settimana in corso, i militari dell’Arma hanno ottenuto importanti risultati nella prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno denunciato in stato di libertà un 40enne, originario di Ispica, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi per la cessione. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa un giovane modicano, appena 19enne, poiché trovato in possesso di 1 grammo della medesima sostanza.

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno invece arrestato un 31enne sciclitano, incensurato, che teneva ben occultati oltre 1 chilogrammo di hashish, 2 involucri da 6 grammi complessivi di cocaina, bilancino e banconote di vario taglio per un ammontare di circa 350 euro, provento dell’attività criminale. Due ragazze modicane sono state segnalate alla Prefettura di Ragusa come assuntrici.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato 214 persone, controllato 168 veicoli, perquisito 24 persone, sequestrato 5 autovetture, elevato 19 contravvenzioni al codice della strada e sequestrato oltre 1,2 chilogrammi di hashish, 10 grammi di cocaina e 500 euro, provento di reato.

Gli specifici servizi, preventivi e repressivi, predisposti dai Carabinieri di Modica per accrescere la sicurezza stradale e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti sono quindi stati efficaci e hanno permesso di ottenere importanti risultati nella lotta allo spaccio di droga durante la stagione estiva.