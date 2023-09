Movida sicura: a Santa Croce, serate danzanti abusive. In un locale, perfino un’aggressione

Ancora controlli da parte delle forze dell’ordine nel fine settimana per garantire la sicurezza di tutti.

OPERAZIONI A SANTA CROCE

In seguito agli accertamenti, è stata contestata un’illecita attività di trattenimenti danzanti in un locale di Santa Croce Camerina che non aveva la licenza richiesta dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il Questore ha emesso un’ordinanza di cessazione di questa attività. Sempre a Santa Croce, la Questura ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per trattenimenti danzanti in un locale a seguito di un’aggressione verificatasi all’interno del locale. Questa misura mira a prevenire episodi di violenza simili in futuro.

Complessivamente sono state identificate 330 persone, controllati 150 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.