“Moto storiche nel barocco ibleo”, il programma della tre giorni in provincia di Ragusa e non solo

La diciottesima edizione di “Moto storiche nel barocco ibleo” si terrà da domani fino a domenica, offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di moto d’epoca. Organizzata dal Veteran Car Club Ibleo, la manifestazione attraverserà alcuni dei paesaggi più suggestivi della Sicilia sudorientale, con tappe a Giarratana, Palazzolo Acreide, Ragusa e il museo di Kamarina.

Programma dell’evento

Venerdì:

Ore 18:00 : Accoglienza all’hotel Poggio del Sole, situato sulla SP Ragusa-Mare.

: Accoglienza all’hotel Poggio del Sole, situato sulla SP Ragusa-Mare. Ore 20:00: Trasferimento in autobus storico per una cena tipica iblea.

Sabato:

Ore 8:30 : Raduno degli equipaggi a Poggio del Sole e saluto del presidente della commissione tecnica Moto dell’Asi, Stefano Antoniazzi.

: Raduno degli equipaggi a Poggio del Sole e saluto del presidente della commissione tecnica Moto dell’Asi, Stefano Antoniazzi. Ore 9:00 : Partenza e transito per Ragusa, proseguendo verso Giarratana e Palazzolo Acreide.

: Partenza e transito per Ragusa, proseguendo verso Giarratana e Palazzolo Acreide. Ore 11:00 : Arrivo a Palazzolo Acreide, visita culturale e saluto del sindaco.

: Arrivo a Palazzolo Acreide, visita culturale e saluto del sindaco. Ore 13:00 : Pranzo.

: Pranzo. Ore 15:00 : Partenza per Giarratana, transito verso Ragusa Ibla e ritorno in città.

: Partenza per Giarratana, transito verso Ragusa Ibla e ritorno in città. Ore 21:00: Cena in hotel.

Domenica:

Ore 9:30 : Partenza per il percorso turistico.

: Partenza per il percorso turistico. Ore 10:30 : Arrivo al museo di Kamarina.

: Arrivo al museo di Kamarina. Ore 13:00 : Pranzo.

: Pranzo. Ore 15:30: Rientro in hotel con saluti e commiato.

Dettagli della manifestazione

La manifestazione è aperta a motocicli d’epoca con certificato di identità Asi, ma possono partecipare anche motocicli non certificati Asi o in corso di certificazione, purché in condizioni decorose e originali. L’organizzazione ha pianificato attentamente l’itinerario per far godere ai partecipanti momenti significativi in alcune delle aree più belle della Sicilia sudorientale.

Note per i partecipanti

La manifestazione prevede adesioni anche da fuori provincia e da fuori regione, garantendo un’ampia partecipazione. Gli organizzatori hanno curato ogni dettaglio per assicurare un’esperienza indimenticabile ai partecipanti, offrendo l’opportunità di ammirare luoghi di grande valore artistico e paesaggistico.

