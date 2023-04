Morto Umberto Tomasi, la voce di Radio Kappa Ragusa. Il nostro ricordo

E’ morto lo scorso 10 marzo, all’età di 81 anni, Umberto Tomasi, la voce di Radio Kappa Ragusa, la storica emittente radiofonica che trasmetteva sui i 101 fm. La radio, nata nel capoluogo ibleo, negli anni di splendore riuscì ad ottenere grande successo, differenziandosi dalle altre radio locali e nazionali grazie a programmi più di carattere culturale senza naturalmente tralasciare comunque le novità del momento. Numerose le rubriche prodotte con l’aiuto anche di tanti giovani ma la voce storica era quella del proprietario, Umberto Tomasi, che ha dovuto anche far di necessità virtù durante l’arrivo della crisi economica che ha riguardato molte radio locali fino a portarle alla loro chiusura.

Proprio come è avvenuto con Radio Kappa che non ha potuto fare altro che spegnere i propri trasmettitori. Per anni, proprio per ridurre le spese, Umberto era riuscito a ricreare un piccolo studio di registrazione in una stanza di casa sua e trasmetteva da li dando il suo proverbiale buongiorno da Radio Kappa. Poi l’inserimento di programmi registrati ma la radio non ha retto all’avvento tecnologico che aveva costi molto alti, a fronte di introiti ridotti. Ma va sottolineato lo sforzo fatto da Umberto e dai collaboratori della radio affinché ci fosse un taglio più culturale e non il facile seguito con programmi alla moda. Condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Ragusaoggi.it