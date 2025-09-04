Morto a Scicli Don Concetto Dipietro, 91 anni, in città da oltre mezzo secolo

Se ne è andato nella notte in punta di piedi come aveva vissuto gli ultimi suoi anni nella casa ricovero “Carpentieri” divenuta la sua seconda residenza dopo aver lasciato la canonica della chiesa Madre Sant’Ignazio e la cura stessa della sua comunità parrocchiale e di quella della chiesa di San Bartolomeo. Arrivato negli anni Sessanta del secolo scorso alla parrocchia SS. Salvatore di Jungi, non ha mai lasciato la città divenendo punto di riferimento per la realtà cristiana di Scicli. I funerali si svolgeranno sabato alle 9.30 nella chiesa di Jungi, la prima che lo ha visto sul campo in città.

Nato a Pachino il 1° giugno del 1934, è entrato nel Seminario di Noto nel 1944 ed ordinato sacerdote nel 1957. Vice parroco nella chiesa di San Bartolomeo nel 1957 lascia Scicli per una breve parentesi fra il 1958 ed il 1959 come parroco nella chiesa della Rotonda di Noto. Tornato a Scicli nel 1959 gli è stata affidata la parrocchia del villaggio Jungi che ha retto fino a tutto il 1978. Da quell’anno e fino al 2015 è stato parroco della chiesa Madre di Scicli ed era Rettore della chiesa di San Michele sempre a Scicli.

